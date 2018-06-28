"البطاقات الصفراء" تطيح السنغال من المونديال

حققت كولومبيا فوزا مثيرا على السنغال بهدف نظيف، الخميس، لتخطف صدارة المجموعة الثامنة من كأس العالم وتصعد للدور الثاني رفقة اليابان، رغم خسارة المنتخب الآسيوي أمام بولندا بالنتيجة ذاتها.

واستفاد المنتخب الياباني لأول مرة في تاريخ المونديال من ميزة اللعب النظيف، وصعد إلى دور الـ16 بعد تساويه مع السنغال في النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف والمواجهة المباشرة.

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