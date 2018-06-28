إختفاء لاعبة المنتخب الوطني لكرة الطائرة في إسبانيا!!

غادرت لاعبة المنتخب الوطني لكرة الطائرة “صبرينة تاملوك”، عن مقر إقامة “الخضر” بالقرية الأولمبية خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بإسبانيا.ولم تمنح الجهات المسؤولة أي تفسيرات بخصوص وضعية اللاعبة، مما جعل الشكوك تتأكد بخصوص رفضها العودة رفقة البعثة.

ومن جهة تم تداول أخبار عن قيام اللاعبة بمُغادرة القرية الأولمبية، للإلتحاق بأسرتها المتواجدة في إسبانيا لقضاء عُطلتها الصيفية.