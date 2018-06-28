قطارات جديدة و ليلية لنقل المسافرين

أكد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ياسين بن جاب الله أن الجديد في نقل المسافرين خلال موسم الاصطياف لهذا العام، هو استبدال الوسائل القديمة بأخرى جديدة مريحة ترقى إلى تطلعاتهم.

وأضاف بن جاب الله لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، اليوم الخميس، أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعودت على تسطير برنامج خاص بموسم الصيف والذي سيكون مميزا هذا العام بإدخال قطارات سريعة جديدة عبر خطوط الولايات الكبرى تدريجيا وتحديث وعصرنة العتاد القديم للشركة مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ورغم أنها لجأت إلى مضاعفة قدرات النقل على خط "العاصمة -وهران" بـ 8 قطارات ذهابا و إيابا بدل 4 قطارات فهي تفكر حاليا في وضع قطارات ليلية لتلبية الطلب المتزايد على هذا الخط.

وكشف المدير العام، بخصوص الوجهة الشرقية عن استبدال عربات المراقد بقطار الجزائر"العاصمة -عنابة" بأخرى عصرية ومهيأة منتصف جويلية القادم بعد عملية تحديث عربات قطار قسنطينة التي لاقت استحسان المسافرين.

وتعمل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على إعادة تهيئة عتادها ضمن برنامج يمتد إلى غاية 2020 ، وتم حتى الآن إعادة الاعتبار لـ 40 عربة من أصل 202، هذا إلى جانب القضاء على مشكل التكييف في القطارات بنسبة 90 %.