المنظمة الدولية للهجرة تشيد بالجزائر

أعرب ممثل المنظمة الدولية للهجرة في الجزائر باسكال راينتيانس، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، بجهود وعمل السلطات الجزائرية بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري في مجال دعم المهاجرين المتواجدين على ترابها والتكفل بهم.

وصرح ممثل المنظمة الدولية للهجرة، على هامش ندوة حول وضع مهاجري بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء قائلا "أود الإشادة بالعمل الذي قامت به السلطات الجزائرية ومصالح الهلال الأحمر الجزائري لفائدة المهاجرين".

وأبرز بهذه المناسبة "الجهود المبذولة من قبل الجزائر لاسيما على مستوى حدودها مع بلدان الساحل والتزامها القوي والدائم لفائدة السكان الذين هم في حاجة لمساعدة".

وأعتبر ممثل المنظمة الدولية للهجرة أن مسألة الهجرة معقدة داعيا إلى تعاون والتزام دولي في هذا المجال.

وأوضح ذات المتحدث، بأن تسوية مسألة الهجرة تكمن في التشاور بين مختلف البلدان والمؤسسات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأكد في هذا الصدد، أهمية هذه الندوة لإدراك العمل المبذول من قبل السلطات الجزائرية والذي من شأنه تحسين التعاون بين المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وللإشارة نظمت الندوة حول "وضع مهاجري بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء"، من قبل وزارة الداخلية بمركز الاستقبال بزرالدة ونشطها مدير الدراسات بوزارة الداخلية المكلف بملف الهجرة حسان قاسيمي بحضور ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر حمدي بوخاري ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس