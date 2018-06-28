سوداني في إنجلترا بداية من يوم الجمعة!!

سيتواجد الدولي الجزائري، هلال سوداني، يوم غد الجمعة في إنجلترا، لإجتياز الفحص الطبي مع “نوتينغهام فوريست” وفقا لجريدة “نوتينغهام بوست”.وأوضحت الجريدة، بأن إبن الشلف، توصل لإتفاق نهائي مع إدارة “الريدز” ومُتحمس للعب معهم، خاصة بتواجد مواطنه وصديقه، عدلان قديورة.

وحسب نفس المصدر، فإن مُسيري “التريكي تريز” تمكنوا من إقناع “دينامو زغرب” ببيع عقد أفضل لاعب في الدوري الكرواتي 2017.

يُشار بأن إسم الجناح الطائر للمنتخب الوطني، إرتبط منذ افتتاح الميركاتو الصيفي الجاري، بفريقين هما، أهلي جدة السعودي و”كالياري” الإيطالي.