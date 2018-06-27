حسب آخر تعداد للسكان.. الرجال في الجزائر أكثر من النساء ..؟.

بلغ سكان الجزائر 42.2 مليون نسمة إلى غاية 01 جانفي 2018، حسب آخر تقديرات الديوان الوطني للاحصائيات ، مقارنة برقم 41.3 مليون نسمة المسجّلة في نفس الفترة من العام الماضي 2017، مسجلا نسبة نمو طبيعي قدّرت بـ 2.09 بالمئة.

وحسب المعطيات التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية عن الديوان، اليوم الخميس ، فقد تجاوز عدد المواليد بالجزائر عتبة المليون نسمة خلال 4 سنوات على التوالي ، حيث سجّلت مصالح الحالة المدنية 1.06 مليون مولودا جديدا "حيّا" في عام 2017 ، ما بين 541.189 مولودا من جنس ذكر و 518.325 أنثى، وهو ما يمثل تفوّقا لعدد المواليد الذكور حيث يتمّ تسجيل ولادة 104 ذكرا مقابل 100 أنثى.

ويتجاوز عدد الذكور عدد الإناث ضمن إجمالي سكان الجزائر ، حيث تبيّن تقدرات شهر جويلية 2017 أنه من بين 41.72 مليون نسمة يبلغ عدد الذكور 21.1 مليون نسمة ، فيما يبلغ عدد الإناث 20.59 مليون نسمة.

وبخصوص الولايات التي سجّلت أكبر عدد من المواليد في الفترة المذكورة ، احتلت ولاية الجزائر صدارة الولايات الجزائرية بـ102.025 مولودا، متبوعة بسطيف بـ53.328 مولودا ، ووهران 41.285 مولودا ، ثم قسنطينة بـ38.112 مولودا ، و باتنة بـ36.808مولودا.