المغرب يضع شرطا خيالياً للتخلي عن “رونار” !

أشارت مصادر إعلامية مغربية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الإتحاد المغربي فوزي لقجع، لن يتخلى عن المدرب هيرفي رونار بسهولة.ونقل موقع “هيسبورت” المغربي تصرحات للقجع أكد فيه أنه في حال إصرار رونار على الرحيل “فعليه أولا دفع ما تبقى من عقده”.

وحسب مصادر إعلامية مغربية فإن رونار جدد عقده مؤخرا مع المغرب إلى غاية 2022 مع راتبه السنوي يصل إلى 800 ألف أورو (17 مليار سنتيم).

ما يعني أن “الفاف” عليها دفع قيمة الـ4 سنوات المتبقية لرونار في في حال إصرارها عليه، وهو ما يقارب حسابيا 68 مليار سنتيم بالعملة الوطنية.