عدد سكان الجزائر يرتفع إلى 42,2 مليون نسمة

بلغ عدد السكان المقيمين في الجزائر 42,2 مليون نسمة حتى 1 يناير 2018 مقابل 41,3 مليون نسمة في 1 يناير 2017 و40,4 مليون نسمة في 1 يناير 2016 حسب الديوان الوطني للإحصائيات وشهد عام 2017 تجاوز عدد المواليد الأحياء مليون نسمة للعام الرابع على التوالي، وتظهر أرقام الديوان في هذا الصدد بأن عدد المواليد الأحياء المصرح بهم لدى مصالح الحالة المدنية بلغ العام الماضي 1,06 مليون نسمة بتراجع نسبته 0,7 بالمائة مقارنة بـ 2016.

وحسب الجنس، يتوزع عدد المواليد الأحياء في 2017 إلى 541.189 ذكر و518.325 أنثى، ما يعني تسجيل ميلاد 104 ذكور لكل 100 أنثى.

وأوضح الديوان أن الزيادة الطبيعية للسكان بلغت 870 ألف نسمة في 2017 أي بنسبة نمو بلغت 2,09 بالمائة، وعن توزع سكان الجزائر حسب الجنسين تظهر نفس البيانات أن عدد الرجال يتجاوز بشكل طفيف عدد النساء حيث بلغ عدد السكان الذكور 21,1 مليون نسمة حتى 1 يناي 2017 مقابل 20,59 مليون من السكان الإناث من إجمالي 41,72 مليون نسمة، واستنادا على فرضية أن معدل النمو المسجل في 2017 سيتواصل في 2018 يتوقع الديوان الوطني للإحصاءات بلوغ إجمالي عدد السكان المقيمين 43,4 مليون نسمة إلى 1 يناير 2019.

وفي توقعاته لتطور عدد السكان الجزائريين حتى عام 2040 يشير الديوان إلى أن عدد السكان المقيمين في الجزائر سيصل إلى عدد من 44,253 مليون في عام 2020 و51,352 مليون في عام 2030 و57,65 مليون في عام 2040.

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