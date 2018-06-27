مهمة جديدة لرمطان لعمامرة

بعد عدة شهور على تنحيته من منصبه كوزير الشؤون الخارجية ظهر من جديد رمطان لعمامرة، لكن هذه المرة من موروني عاصمة اتحاد جزر القمر، كمبعوث خاص للأمم للمنظمة الإفريقية في مهمة لمحاولة حلحلة الأزمة السياسية التي تعصف بهذا البلد الإفريقي بسبب نزاع حول تسيير ورئاسة اتحاد جزر القمر.

ويتمثل الخلاف أساسا بين السلطة المركزية والمعارضة والجزر الأخرى في اتحاد جزر القمر، في كيفية تطبيق توصيات الجمعية الوطنية بشأن إصلاح مؤسسات الدولة بما في ذلك الرئاسة الدورية بين الجزر الثلاث التابعة لاتحاد جزر القمر.