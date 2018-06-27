ألمانيا لم تكن الوحيدة..! تشابه غريب بين 4 منتخبات أوروبية فائزة بالمونديال..!

لم يكن خروج المنتخب الألماني من الدور الأول لنهائيات مونديال روسيا ، وهو حامل اللقب ، بعد خسارته اليوم الخميس أمام كوريا الجنوبية لحساب الجولة الثالثة بنتيجة 0-2 ، سابقة في تاريخ المنتخبات الأوروبية المتوجة بكأس العالم ، حيث تنتمي الماكينات الألمانية الآن إلى ناد يتكون من 4 منتخبات أوروبية غادرت المنافسات العالمية من الدور الأول بعد فوزها بلقب النسخة التي سبقتها .

وكان المنتخب الفرنسي قد دشّن عضوية النادي "الغريب" في دورة 2002 التي احضتنتها كوريا الجنوبية واليابان عندما غادر النهائيات من الدور الأول بعد فوزه بلقب النسخة التي سبقتها في 1998 ، وهو ما حصل أيضا مع المنتخب الإيطالي في 2010 بعد فوزه بدورة 2006 بألمانيا ، ثم إسبانيا حاملة الكأس العالمية في دورة 2010 بجنوب إفريقيا قبل أن تغادر من البداية في 2014 ، ليأتي الدور في هذه النسخة على ألمانيا المتوّجة بلقب الدورة السابقة.

وأسفرت مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة عن تأهل كل من السويد والمكسيك ، فيما حلّت ألمانيا في المرتبة الرابعة بعد هزيمتها على يد كوريا الجنوبية بثنائية نظيفة.