بلماضي يُغازل “الفاف” بقميص “الخضر” !!

نشر المدرب الجزائري لنادي الدحيل القطري، جمال بلماضي، صورة له من إحدى مبارياته بقميص المنتخب الوطني، على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.كما علق بلماضي على الصور بـ:”المنتخب الوطني..”، في إشارة منه لتعلقه بالبلد الذي سبق وأن قاده وحمل قميصه كلاعب.

ليبعث أفضل مدرب في الدوري القطري، رسالة مشفرة لرئيس “الفاف” خير الدين زطشي، مفادها أنه مُستعد لخلافة ماجر.

يذكر أن “الفاف” أقالت صاحب الكعب الذهبي من العارضة الفنية، في إنتظار الكشف عن خليفته قبل نهاية شهر جويلية.