بعد اتفاق دول أوبك على زيادة إنتاج النفط.. هذا ما ستفعل الجزائر.

قال الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور ، اليوم الأربعاء ، إن الشركة الجزائرية تتطلع إلى توقيع اتفاق لتطوير الغاز الصخري مع إكسون موبيل مع نهاية العام الحالي 2018.

و صرح ولد قدور لوكالة رويترز ،على هامش المؤتمر العالمي للغاز في واشنطن ، أن الجزائر تعتبر الاتفاق الذي توصلت إليه المنظمة لزيادة الإنتاج ”إتفاقا جيدا“، وأضاف أن الجزائر ستزيد انتاجها النفطي بمقدار 30 ألف إلى 40 ألف برميل يوميا على الفور.

وتوصلت دول أوبك ،يوم الجمعة الماضي ،إلى اتفاق يقضي بزيادة إنتاجها من الخام، بعد معارضة إيرانية ضد أي مقترح يتضمن زيادة في الإنتاج، قبل أن تنجح السعودية في تمرير الاتفاق ، الذي جاء تلبية لدعوات من مستهلكين كبار لتفادي حدوث نقص في المعروض.