بوتفليقة يمنح 1000 دفتر حج إضافي

تم منح ألف دفتر حج إضافي لفائدة المواطنين والمواطنات المعنيين بأداء فريضة الحج لموسم 2018 وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سيتم توزيعها على جميع ولايات الوطن، حسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وجاء في البيان "تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم المواطنين والمواطنات، أنه و بقرار من فخامة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد تم منح ألف (1000) دفتر حج إضافي، لفائدة المواطنين والمواطنات المعنيين بأداء فريضة الحج لموسم 2018 سيتم توزيعها على جميع ولايات التراب الوطني".