رسميا.. “اليويفا” يُبعد ميلان من المسابقة الأوروبية الموسم القادم

أبعد الإتحاد الأوروبي لكرة القدم نادي ميلان من مسابقة الدوري الأوروبي الموسم القادم بسبب إختراقه قواعد اللعب المالي النظيف.وأعلن “اليويفا” في بيان رسمي له اليوم الأربعاء أن غرفة التحكيم التابعة للهيئة المالية قررت إستبعاد النادي الإيطالي من المنافسة الأوروبية.

وأضاف البيان الذي نُشر على الموقع الرسمي للإتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الميلان مُعاقب أيضا في الموسم الذي يليه في حال تأهله لمنافسة أوروبية.

وتابع البيان أن الفريق اللومباردي بإمكانه الطعن في القرار على مستوى محكمة التحكيم الرياضية.