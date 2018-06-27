غورغيف يمهد للرحيل عن الغرافة و"الفاف" تترقب



يبدو أن المدرب الفرنسي كريستيان غوركوف، متحمس جدا للعودة إلى تدريب المنتخب الوطني وخلافة المقال رابح ماجر، بعد أن سبق له أن خاض تجربة مع “الخضر” في الفترة الممتدة ما بين أوت 2014 وأفريل 2016، حيث وضع بندا في العقد الذي يربطه مع ناديه الجديد الغرافة القطري يسمح له بمغادرة قطر وقت ما شاء في حال تلقيه لعرض رسمي من “الفاف”.

وكشفت صحيفة الأنباء “الكويتية”، نقلا عن مصادر مقربة من نادي الغرافة، عن وجود بند في عقد المدرب الفرنسي الجديد لنادي الغرافة القطري كريستيان غوركوف، يهدد مستقبله مع الفريق القطري.

حيث وضع غوركوف شرطا في عقده يسمح له بالرحيل في أي وقت عن منصبه في حال وصله عرض لتدريب منتخب وطني.

المدرب الفرنسي غوركوف، ضمن الأسماء المرشحة لخلافة ماجر على رأس المنتخب الجزائري، فضلا عن أسماء أخرى كشف عنها رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، في صورة الفرنسي هيرفي رونار والبوسني وحيد خاليلوزيتش والبرتغالي كارلوس كيروش.

وسبق لغوركوف أن أبدى رغبته في العودة إلى “الخضر”، بعد أن صرح قبل 5 أشهر من الآن بأن علاقة رائعة كانت تجمعه مع اللاعبين خلال فترة إشرافه على الجزائر، مشيرا في الوقت ذاته في حوار مع موقع “غول” الرياضي في نسخته الفرنسية، إلى أنه لم يندم حين قرر مغادرة “الخضر”، موضحا أنه كان يتعرض لتدخلات كثيرة في مجال عمله، وهو الأمر الذي لا يحبذه، في إشارة إلى الرئيس السابق لـ”الفاف” محمد روراوة.