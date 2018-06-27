فيديو: الجزائريون يسيطرون على السوق السوداء للتذاكر بمونديال روسيا

يسيطر المغتربون الجزائريون على السوق السوداء للتذاكر سواء القاطنون بموسكو أو القادمون من مارسيليا، وباريس أين أنعشوا هذه التجارة رغم منعها من الفيفا ومحاربتها من السلطات الروسية.

ورصد موفد تلفزيون النهار إلى العاصمة الروسية موسكو الحظور القوي للجزائريين في العروس الكروي العالمي، بالرغم من غياب الخضر عن مونديال روسيا.

وإنتشر العديد من الباعة الجزائريين أمام انحاء الملاعب، عارضين تذاكر مباريات المونديال على المشجعين الذين لم يسعفهم الحظ لإقتنائها إلكترونيا.