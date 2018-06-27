انخفاض المنحة السياحية على مستوى البنوك

تراجعت قيمة المنحة السياحية على مستوى البنوك الجزائرية بداية من الـ20 من جوان الجاري إلى 109 أورو مقابل 15 ألف دينار يقدمها الجزائري الراغب في التوجه إلى الخارج والمقتني لتذكرة السفر، بعدما كانت تعادل في شهر ماي 116 أورو.

وانخفضت المنحة السياحية بـ 40 اورو في ظرف 4 سنوات فقطن نتيجة تراجع سعر صرف اليدنار أمام العملات الأجنبية، حيث يعادل 1 أورو 139 دينار في المعاملات الرسمية.

وبحساب بسيط فإن قيمة المنحة السنوية لا تكفي الجزائريين الراغبين في السفر للخارج قضاء يوم واحد سواء في أوروبا أو حتى بدولة عربية مجاورة باحتساب تكلفة الإيواء بالفندق والأكل والشرب.

للإشارة فإن المنحة الجزائرية تعتبر من بين الأضعف عربيا وعالميا.