جامع الجزائر يقع في الحزام الزلزالي للهيمالايا والبحر المتوسط

أشادت شبكة التلفزيون العالمية الرسمية في الصين ( CGTN) في نسختها الناطقة بالعربية ، اليوم الثلاثاء ، بالمساهمة الصينية في تشييد صرح جامع الجزائر الجزائر الذي سيصبح الأكبر في أفريقيا وثالث أكبر مسجد في العالم، وذلك في مجال تكنولوجيا البناء المضاد للزلازل .

وقالت الشبكة الصينية إن جامع الجزائر يقع بالمنطقة النشطة بالزلازل التي تمتد من سلسلة الهيمالايا إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما أنه يحتوي على أعلى مأذنة في العالم بارتفاع 265 متر، ونوّهت بتوظيف شركة البناء الصينية التي تقوم بإنجاز مشروع الجامع لكامل خبرتها في استخدام فنيات البناء الخاصة بمقاومة الزلازل، مؤكدة أن الجامع سيكون بإمكانه مقاومة الزلزال الكبيرالذي يحدث مرة واحدة كل ألف سنة.

من جهة أخرى ، أشارت CGTN إلى نقل معدات تبريد كبيرة من الصين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة في الجزائر العاصمة ، وأضافت أن الانتهاء من بناء الهيكل الرئيسي للجامع بات وشيكا.