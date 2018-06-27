إذاعة إيطالية: غلام” باقٍ في نابولي



ذكرت وسيلة إعلام إيطالي أن اللاعب الدولي الجزائري فوزي غلام لن يُغيّر الوجهة هذه الصائفة، وسيبقى مُمثّلا لِألوان الفريق المحلي نابولي.

جاء ذلك على لسان رئيس تحرير إذاعة “Radio Crc” الإيطالية، حيث قال في أحدث ظهور إعلاميّ له: “فوزي غلام؟ أجزم أنه سيبقى في فريق نابولي ولن يترك الفريق هذه الصافة، بِنسبة 100%”.

وتتسابق عدّة أندية كبيرة لإنتداب فوزي غلام هذه الصائفة، أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيان وجوفانتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويرتبط المدافع فوزي غلام (27 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقد، تنقضي مدّته صيف 2022.

وصار نادي نابولي يُدربه التقني الإيطالي الشهير كارلو أنتشيلوتي، بعد رحيل مواطنه ماوريسيو ساري عند نهاية الموسم في ماي الماضي. كما أن الفريق سيخوض رابطة أبطال أوروبا نسخة 2018-2019، بعد تموقعه ثانيا في جدول ترتيب منافسة “الكالتشيو” خلال النسخة الماضية.

في سياق آخر، توقع إعلامي من قناة “سكاي سبورتس” الإيطالية، في أحدث ظهور إذاعيّ له، أن يستعيد فوزي غلام لياقته البدنية ومستواه الفني العالمي، في حدود شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبلَين، بِسبب غياب الدولي الجزائري عن المنافسة منذ 8 أشهر من الآن.

وكان فوزي غلام قد تعرّض لِإصابة خطيرة في الركبة شهر نوفمبر الماضي، أجبرته على إجراء عملية جراحية والإبتعاد عن المنافسة. ولمّا عاد إلى أجواء التدريبات في فيفري المُنصرم، سقط مُجدّدا في مطبّ الإصابة، وأجرى عملية جراحية أخرى، أنهت موسمه قبل الآوان. ولو أن الدولي الجزائري حضر المقابلات الأخيرة لِفريقه نابولي في بطولة إيطاليا نسخة 2017-2018، لكنه تابعها من دكّة البدلاء.