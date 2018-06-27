“مصر” تتخلى عن “كوبر” وتفتح له أبواب الجزائر!

رسّم الإتحاد المصري لكرة القدم تخليه عن “هيكتور كوبر”، وذلك بعد المُشاركة الفاشلة للفراعنة خلال نهائيات كأس العالم 2018.وأعلنت “الجبلاية” مثلما تُسمى لدى المصريين بأنها لن تجدد عقد الأرجنتيني، وستتركه حُرا من أي إلتزام، بداية من هذه الصائفة.

وبنهاية إلتزامات التقني المُخضرم مع مصر، فإنه سيدخل لامحالة في حسابات الإتحاد الجزائري لكرة القدم، الباحث عن مُدرب لتعويض ماجر.

يُذكر بأن إسم “كوبر” إرتبط بـ”الفاف” منذ أشهر، عندما أكدت وسائل إعلام مصرية تلقيه عرضا رسميا من خير الدين زطشي.