عيّن اليوم خلفا لسابقه عبد الغني هامل
هذا هو مصطفى لهبيري المدير العام الجديد للأمن الوطني
العقيد مصطفى لهبيري المدير العام الجديد للأمن الوطني خلفا للواء عبد الغني هامل بموجب مرسوم رئاسي ، صدر اليوم الثلاثاء ، حمل السلاح إلى جانب رفاق الكفاح إبان الثورة التحريرية ، ويعتبر واحدا من مؤسسي الهلال الأحمر الجزائري .
تولى العقيد لهبيري منصب المدير العام للحماية المدنية منذ العام 2001 ، وعرفت فترة إشرافه على السلك عدّة تحديات حيث شهدت حدوث كوارث طبيعية وحوادث أليمة كان العقيد حاضرا في العديد منها في الميدان خلال تدخلات أعوانه.
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