هذا هو مصطفى لهبيري المدير العام الجديد للأمن الوطني

العقيد مصطفى لهبيري المدير العام الجديد للأمن الوطني خلفا للواء عبد الغني هامل بموجب مرسوم رئاسي ، صدر اليوم الثلاثاء ، حمل السلاح إلى جانب رفاق الكفاح إبان الثورة التحريرية ، ويعتبر واحدا من مؤسسي الهلال الأحمر الجزائري .

تولى العقيد لهبيري منصب المدير العام للحماية المدنية منذ العام 2001 ، وعرفت فترة إشرافه على السلك عدّة تحديات حيث شهدت حدوث كوارث طبيعية وحوادث أليمة كان العقيد حاضرا في العديد منها في الميدان خلال تدخلات أعوانه.