قايد صالح يعود إلى قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين

اعتبر نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ، اليوم الثلاثاء ، أن حجز 7 قناطير من مخدر الكوكايين في عملية نوعية لمصالح القوات البحرية ، دليل على نجاعة جهود هذه القوات.

وقال الفريق قايد صالح ، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال ثاني أيام زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية ، إن "قواتنا البحرية التي شهدت تطورا كبيرا منذ سنة 2005، في كافة المجالات..سعت من خلال وحدات حراس السواحل إلى بذل الجهود الحثيثة والمتواصلة..في مجال إنقاذ شريحة كبيرة من الشباب، من مخالب وعواقب الهجرة غير الشرعية" ، وتابع يقول:"هذا فضلا عن الجهود المضنية المبذولة من أجل تأمين وحماية المشارف البحرية من كل الأخطار، وما الكمية الكبيرة من مخدر الكوكايين المحجوزة مؤخرا إلا خير دليل على نجاعة هذه الجهود".

وفي ثاني أيام زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية ( بوهران ) ، أشرف الفريق على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية "صخر 2018"، بموضوع " لواء المشاة الآلية في الدفاع " وذلك بميدان الرمي والمناورات للناحية، والذي يأتي تنفيذه تتويجا لسنة التحضير القتالي 2017/2018.

وكانت قوات حراس السواحل، قد حجزت يوم الثلاثاء 29 ماي الماضي، كمية 700 كلغ من الكوكايين كانت على متن حاوية سلع قادمة من أمريكا اللاتينية.