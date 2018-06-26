غزال على وشك مُغادرة موناكو

يقترب النجم الدولي الجزائري رشيد غزال من مغادرة فريقه موناكو الفرنسي في هذا الميركاتو الصيفي الحالي.حيث كشفت صحيفة فرانس فوتبول أن نجم الخضر يقضي أيامه الأخيرة مع فريق الإمارة بسبب عدم دخوله في خيارات المدرب ليوناردو جارديم الموسم المقبل.

وكان غزال إلتحق بموناكو الصيف الماضي قادما من أولمبيك ليون لكنه لم يستطع فرض نفسه في التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر والأبيض.