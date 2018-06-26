“جاهزون لإستقبال 110 آلاف جزائري في مخيمات 2018 بأسعار تنافسية”!



إتفاقية مع الجوية الجزائرية لتخفيض سعر التذكرة بـ50 بالمائة

يكشف المكلف بالإعلام بمؤسسة الديوان الوطني الجزائري للسياحة “أونات” فريد عريوات عن برنامج تحفيزي لموسم اصطياف 2018، يتضمن استقبال أزيد من 110 آلاف سائح جزائري، فضلوا المركبات السياحية والمخيمات الجزائرية بدل التنقل للخارج، وهذا بأسعار تنافسية.

في البداية، هل يمكنكم إعطاءنا لمحة عن مؤسستكم؟

تعتبر مؤسسة الديوان الوطني الجزائري للسياحة “أونات”، مؤسسة مكلفة بالترويج للواجهة السياحية داخل الوطن، كما تتكفل هذه الأخيرة بإعداد البرامج المختلفة والمتنوعة للتعريف بكامل المناطق السياحية في الجزائر والوجهات المتاحة أمام الراغبين في اكتشافها، وتحوز المؤسسة على 36 وكالة موزعة عبر مختلف ربوع الوطن لتقريب المواطن من الجزائر العميقة، وتختلف البرامج حسب التنوع السياحي لكل منطقة وتتباين بين السياحة الحموية الاستكشافية والسياحة الساحلية.

ما هو البرنامج المسطر من طرف “أونات” لموسم الاصطياف 2018؟

نحن كمؤسسة ناشطة في قطاع السياحة، أعددنا برنامجا متنوعا على طول الساحل الجزائري لاستهداف السياح، عن طريق الترويج لمركبات سياحية ومجمعات على غرار مركب تارقة بعين تموشنت وسكارة بمستغانم ومركب المنار بتيبازة، وهي كلها مركبات سياحية تتضمن على كل الظروف والاحتياجات التي يطلبها الزبون والمصطاف من مكيفات هوائية وثلاجات وغيرها من المستلزمات.

ماذا عن الأسعار، وكيف ستكون هذا الموسم؟

نعدكم بأن تكون أسعارا تنافسية تتوافق والقدرة الشرائية للمواطنين، وعلى العموم أبلغكم أن هنالك استراتيجية لدراسة الأسعار، كما تم إبرام اتفاقيات مع الفنادق العمومية والخاصة، لتقديم أرقى الخدمات بالإضافة للتفاوض مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية وهنا نكشف عن تخفيضات في سعر التذكرة بقيمة 50 بالمائة.

ما هي الهياكل الجديدة التي سيتم استلامها قريبا؟

بخصوص الهياكل الجديدة التي سيتم تسلمها، فبالإضافة إلى الإقامة السياحية بجانت، هناك أخرى ببشار، وسيدخل مخيم سياحي في قوراية بتيازة حيز الخدمة، كما سنستلم قريتين سياحييتن نهاية السنة في كل من تاغيت ببشار وتيميمون بأدرار، وستشمل العملية أيضا مخيمات سياحية أخرى، لتكون هنالك فرص متعددة وخيارات بالجملة أمام الجزائريين الراغبين في السياحة الداخلية.

هل بإمكانك إعطاءنا بعض الأرقام عن حصيلة مؤسسة “أونات” خلال السنوات الماضية، وماذا تتوقعون لهذه السنة؟

بلغة الأرقام، تكفلت “أونات” سنة 2015 بخدمة 62 ألف زبون ليرتفع العدد سنة 2016 إلى 93 ألف زبون وفي 2017 إلى 106 ألف ونتوقع أن يزداد العدد سنة 2018 إلى ما يزيد عن 110 آلاف زبون.

كما تكفلنا الموسم الفارط بـ3 آلاف مصطاف، وممكن أن يرتفع العدد هذه السنة إلى 4 آلاف مصطاف.

وتربط مؤسسة “أونات” اتفاقيات مع عدة مؤسسات عمومية وخاصة للتكفل بالموظفين منها سوناطراك وسونلغاز وغيرهما، في حين سيتم إبرام اتفاقية مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين “إيجيتيا”.