فيديو...هامل: تجاوزات حدثت بالتحقيق الابتدائي في قضية الكوكايين

قال المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، الثلاثاء، إن تجاوزات وخروقات حدثت خلال التحقيق الابتدائي، في قضية حجز سبعة قناطير من الكوكايين بوهران إلا أن القضاة حسموا الأمور ولم يتركوها تتميع.

وفي تصريح للصحافة، أعرب اللواء عبد الغني هامل، عن ثقته التامة في العدالة ونزاهة واحترافية القضاة في التعامل مع هذه القضية وفي التواصل الموجود مع المؤسسة الشرطية.

وأكد هامل على أن “المؤسسة الشرطية عازمة على مواصلة عملها وعلى مواصلة محاربة الفساد ونقول الذي يريد محاربة الفساد يجب أن يكون نظيفا”.

وأضاف أيضا “حتى ولو أن المؤسسة ليست معنية مباشرة بالتحقيق، فإن الملفات التي عندنا والتي تخص القضية سنسلمها للعدالة، لأن ثقتنا كبيرة فيها”.

وفي إشارة إلى استغلال تورط أحد سائقي مديرية الأمن لتشويه صورة المؤسسة الأمنية، قال اللواء عبد الغني هامل، إنه “لا يمكن وقف المؤسسة بادعاءات وعمليات تخويف أو تلاعب ببعض الأمور”، مؤكدا بأن مؤسسة الأمن ستبقى صامدة وباقية على العهد خدمة لمصالح المواطن والمجتمع الجزائري.