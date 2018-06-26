بيان رئاسة الجمهورية: إنهاء مهام اللواء هامل .. ولهبيري مديرا عاما جديدا للأمن الوطني

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء مرسومين ينهي الأول مهام السيد عبد الغاني هامل كمديرا عاما للأمن الوطني، و يعين الثاني السيد مصطفى لهبيري على رأس هذا السلك الأمني، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و أوضح البيان أن "رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وقع اليوم مرسومين ينهي الأول مهام السيد عبد الغاني هامل كمديرا عاما للأمن الوطني، و يعين الثاني السيد مصطفى لهبيري على رأس المديرية العامة للأمن الوطني".