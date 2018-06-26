بطاقة للنقل متعدد الأنماط للعاصمة

تم استحداث بطاقة للنقل المتعدد الأنماط موجهة لمستخدمي شبكة وسائل النقل الجماعي في ولاية الجزائر بغية التنقل بكل أريحية .

و تم إصدار هذه البطاقة على مستوى مطار الجزائر ومحطة النقل البري بالعاصمة ومحطات الحافلات والقطارات و الميترو و التراموي و أيضا المصاعد الهوائية.

و يمكن تطبيق بطاقة شبكة النقل المتعدد الأنماط بفضل النظام المعلوماتي الجديد المسمى " ريفيكو" ( و هو نظام مرجعي وظيفي مشترك) مما يسمح "بالتشغيل البيني" لأنظمة إصدار التذاكر.

في هذا الإطار، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ هذا النظام أمس الإثنين، بمقر وزارة النقل من طرف مسؤولي الناقلين العموميين (إيتوزا ، سيترام ، شركة النقل بالسكك الحديدية، را تي بي ، مؤسسة النقل بالكوابل و مؤسسة ميترو الجزائر ) و المدير العام للسلطة المنظمة للنقل الحضري بولاية الجزائر، ياسين كريم.