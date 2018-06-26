بيان لرابطة حقوق الانسان "يعري" و"يفضح" حقيقة الحملة الإعلامية الغربية ضد الجزائر

ردت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على الحملة الإعلامية التي تقودها منابر غربية ضد الجزائر، منذ أشهر بخصوص ملف اللاجئين الافارقة.

وقالت الرابطة في بيان يحوز "البلاد.نت" على نسخة منه أنها اطلعت باستغراب على محتوى التقرير لوكالة أسوشيتد برس الأميركية في تحقيق مطول، يوم الأمس الاثنين 25 جوان 2018 ، حيث جاء بأن الجزائر تخلت عن أكثر من 13 ألف شخص خلال الشهور الـ14 الماضية، وتركتهم يواجهون مصيرا مجهولا في الصحراء القريبة مع النيجر ومالي.

وأضاف بيان الرابطة أنها تعتبر "هذا التقرير لم يتسم بموضوعية وليس بريئا ، و جاء على مغالطات لا صلة لها بالحقائق على أرض الواقع، و كذلك يستهدف الجزائر عن طريق الضغط و الابتزاز من اجل إقامة قاعدة عسكرية بالجزائر و كذلك الضغط على الجزائر لإبرام الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حول اللاجئين غير الشرعيين التي تلزم الجزائر باستقبالهم من الاتحاد الأوروبي مثل الاتفاقية التي وقعت منذ سنتين مع تركيا".

وتابع بيان الرابطة مؤكدا أن "هذا التقرير لا يستند إلى معلومات دقيقة، ولا حتى على معايير علمية في تقييمها، كونها ‘’ وكالة أسوشيتد برس الأميركية ‘’ لا تكلف نفسها عناء القيام بأبحاث ميدانية، وتكتفي فقط بآراء شخصية في أغلب الأحيان ، و كان عليها اطلاع على التقرير الرابطة الذي يعتبر الوحيد على الأرض الواقع"