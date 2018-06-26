اتحاد الكرة الإيراني “يُسارع” حتى لا يُدرب “كيروش” الجزائر

اقترح اتحاد إيران لكرة القدم على الناخب الوطني كارلوس كيروش، تمديد العقد إلى غاية شهر فيفري المقبل.

جاء هذا بعد نهاية مشوار منتخب إيران في كأس العالم بِروسيا، حيث تعادل الفريق الوطني الفارسي بِنتيجة (1-1) مع منتخب البرتغال مساء الإثنين. وودّع الإيراينيون المونديال من الدور الأوّل.

واستهلّ التقني البرتغالي كارلوس كيروش (65 سنة) عمله مع منتخب إيران عام 2011، وتنقضي مدّة عقده السبت المقبل.

ويُريد اتحاد إيران لكرة القدم تثمين عمل المدرب كارلوس كيروش، وأيضا تفادي سلبيات جلب تقنيّ جديد، ومنتخب الأكابر مُقبل على خوض منافسة قارية كبيرة بعد 6 أشهر من الآن، حيث يلعب الإيرانيون نهائيات كأس أمم آسيا المُبرمجة بِالإمارات العربية المتحدة، ما بين الـ 5 من جانفي والفاتح من فيفري 2019، ضمن فوج يضمّ العراق واليمن والفيتنام.

ولم يردّ كارلوس كيروش على مُقترح اتحاد إيران لكرة القدم، سواء بِالقبول أو الرفض. حيث فضّل التقني البرتغالي أخذ قسط من الراحة بعد خوضه منافسة مُتبعة من فصيل مونديال روسيا 2018، ثم اتّخاذ القرار المناسب.

وأدرج الإتحاد الجزائري لكرة القدم إسم كارلوس كيروش ضمن قائمة مُصغّرة، تضم تقنيين يُريد جلبهم لِتدريب المنتخب الوطني، بعد إقدام هيئة الرئيس خير الدين زطشي على تنحية رابح ماجر الأحد الماضي.