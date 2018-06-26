أجواء مشمسة وحرارة تصل إلى 46 درجة بداية من الأربعاء

تتوقّع مصالح الأرصاد الجوية، تشكل سحب سفلى، خلال صبيحة الأربعاء، على السواحل الغربية والوسطى الغربية وتصبح الأجواء مشمسة على العموم.وأضاف الديوان، أن المرتفعات الداخلية والهضاب العليا الغربية، ستشهد هي الأخرى تشكل بعض السحب.

أما المناطق الجنوبية، فتترقب تشكل سحب رعدية تكون خفيفة على أقصى الجنوب نحو الهڤار والطاسيلي بداية من الظهيرة.

وبخصوص باقي المناطق الجنوبية فالأجواء تكون صافية ومشمسة على العموم.

وعن الحرارة، فستكون من 26 إلى 30 درجة، على السواحل، ومن 28 إلى 38 درجة في المناطق الداخلية، ومن 37 إلى 46 درجة على الجنوب.