هامل يتحدث عن قضية البوشي

قال المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، اليوم الثلاثاء، أن قضية حجز الكوكايين في ميناء وهران، في يد العدالة، ونحن واثقون في عدالتنا.

وقال هامل في تصريحات بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية الثانية للتبرع بالدم، إن " التحقيق في القضية في العدالة، ونحن عندنا ثقة كبيرة في عدالتنا وفي نزاهة القضاة.

وأكد هامل أن التحقيق الابتدائي شهد "تجاوزات واختراقات ولكن الحمد لله القضاة كانوا في المرصاد وحسموا الأمور ولم يتركوها تتميع"، وأضاف "والشرطة عازمة على مواصلة عملها ومحاربة الفساد".