الجزائر ترفض مقترح أوروبا إقامة مراكز للمهاجرين على أراضيها

نقلت تقارير إعلامية أن السلطات الجزائرية عارضت مشروع الإتحاد الأوروبي، المتعلق بإنشاء مراكز للمهاجرين في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، بما فيها الجزائر.

وحسب الموقع الالكتروني “كل شيء عن الجزائر” فإن الجزائر ليست معنية بتلك المقترحات المتعلقة بالإستعانة بجهات خارجية لإدارة حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية”. ونقلا عن مصادر رسمية فانه ” من المستحيل إنشاء تلك المراكز في الجزائر، مشددا بان حتى النقاش في الموضوع مرفوض” .

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، قد روج لفكرة مشروع مراكز استقبال المهاجرين في البلاد على الحدود الليبية خلال زيارة إلى ليبيا.

وصرح المسؤول الايطالي ” سندعم، بالاتفاق المتبادل مع السلطات الليبية، إنشاء مراكز الاستقبال وتحديد الهوية (المهاجرين) في جنوب ليبيا، على حدودها الخارجية “.

وأكّد الوزير الإيطالي دون تحديد الدول التي يجب أن يتم فيها إنشاء تلك المراكز أن “إيطاليا تمنع الهجرة”.

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