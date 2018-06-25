3 ولاة منتدبين و6 محافظين عقاريين في قلب فضيحة “البوشي”

إرتفع عدد الأشخاص المتورطين في قضايا عقارية للمدعو كمال البوشي إلى 9 متهمين يضافون إلى المتهمين السابقين الذين شملتهم التحقيقات الأولوية، من بينهم 6 محافظين عقاريين بالجزائر العاصمة سابقين وحاليين، إلى جانب 3 ولاة منتدبين وعدد من رؤساء البلديات، إلى حد الآن في انتظار ما سيسفر عنه التدقيق في قائمة المكالمات الخاصة بالمتهم الرئيسي في قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين كمال البوشي.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن قضية الكوكايين المحجوزة بميناء وهران أخذت أبعادا أخرى، خاصة بالنسبة للمتهم الرئيسي في قضية الحال كمال شيخي، الذي وجهت له 5 تهم بينها جناية تسيير وتنظيم وتمويل جماعة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم عبر الحدود الوطنية وتبييض الأموال، التزوير وإستعمال المزور في المحررات الرسمية، الاستيلاء على العقار دون وجه حق، وهي القضية التي تورط فيها محافظون عقاريون ورؤساء دوائر وكذا رؤساء بلديات سابقون وحاليون، على غرار بئر مراد رايس، حيدرة، القبة، حسين داي، بن عكنون.

وأوضحت المصادر، أن الضبطية القضائية مازالت تحقق في قائمة المكالمات الخاصة بالمتهم الرئيسي في قضية الكوكايين، إلى جانب لقطات الفيديو وتسجيلات كاميرا المراقبة، التي كان يستعملها كمال البوشي بفيلاته الواقعة بالقرب من مقبرة بن عكنون وهي البناية التي جرّت “مير” بن عكنون السابق “ك.ب”، إلى العدالة وورطته في الفضيحة على أساس أنه هو من وقع رخصة البناء.

وكان قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد قد أودع إلى غاية نهاية الأسبوع الماضي، 12 مشتبها فيهم تورطوا في تلقي مزايا غير مستحقة الحبس المؤقت، إلى جانب إيداع 6 آخرين في القضية المعروفة بـ7 قناطير كوكايين المحجوزة في وهران، ويتعلق الأمر بكل المتهم الرئيسي في قضية الحال كمال البوشي، وشقيقيه وطاقم من الباخرة الأجنبية التي حملت فيها كمية الكوكايين محل حجز، فيما سيتم تقديم باقي المتهمين اليوم، أو غدا على الأرجح.

القراءة من الشروق