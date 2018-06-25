بالفيديو; المغرب يدخل التاريخ أمام إسبانيا رغم الخروج من المونديال

خطف المنتخب الإسباني تعادلا قاتلا من المنتخب المغربي، بعد أن سجل هدفا في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليتعادل المنتخبان بهدفين لمثلهما، لتتأهل إسبانيا ويودع المغرب مرفوع الرأس.

وتقدم المنتخب المغربي عبر خالد بوطيب عند الدقيقة 14، قبل أن يتعادل إيسكو لإسبانيا بعد ذلك بخمس دقائق، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب المغرب بخطف هدف التقدم عبر البديل يوسف النصيري، عند الدقيقة 81، لكن إسبانيا عادت وتعادلت عبر إياغو أسباس بهدف تم احتسابه باستخدام تقنية "VAR" لتنتهي المباراة بهدفين لمثلهما بين الفريقين.

وبهذه النتيجة، تصدرت إسبانيا فرق المجموعة برصيد خمس نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال، ليتأهل الفريقان إلى دور الـ16، وجاءت إيران ثالثا برصيد أربع نقاط، مقابل نقطة وحيدة للمغرب.