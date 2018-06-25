حفتر يسلم موانىء النفط لـ"حكومة طبرق"

قرر خليفة حفتر، قائد القوات الليبية المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق)، تسليم موانىء منطقة الهلال النفطي (شرق) إلى "الحكومة المؤقتة"، وليس حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.

وقال المتحدث باسم قوات حفتر، العميد أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، مساء اليوم الإثنين، إن حفتر قرر تسليم الموانىء إلى مؤسسة النفط، المنبثقة عن "الحكومة المؤقتة"، بدلًا من مؤسسة النفط، التابعة لحكومة "الوفاق".

وشهدت منطقة الهلال النفطي، قبل أيام، معارك بين قوات حفتر وقوات إبراهيم الجضران، انتهت بسيطرة الأولى على المنطقة الاستراتيجية.