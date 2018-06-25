مدرب مونديالي جديد يدخل مفكرة زطشي لخلافة ماجر

تتسارع الأحداث في بيت "الفاف" بخصوص قضية الناخب الوطني الجديد بعد إقالة رابح ماجر، أين تدور العديد من الأسماء في أروقة مبنى دالي إبراهيم من قبل القائمين على الإتحادية، وعلى الرغم من أن الرئيس خير الدين زطشي طرح بعض الأسماء لوسائل الإعلام أمس أكد أنها تتواجد ضمن قائمة "الفاف" وسيتم إختيار إسم من بين تلك الأسماء لتعيينه لخلافة ماجر، إلا أن بعض المصادر أكد أن زطشي لم يكشف عن كل الأسماء وهناك مدربين يتواجدون في مفكرة القائمين على شؤون "الفاف" من بينهم مدرب نيجيريا روهر غيرنو الذي يعتبر من اشهر المدربين الفرنسيين الذين عملوا في القارة السمراء وله العديد من النجاحات.

ومن بين شروط "الفاف" بخصوص المدرب الجديد أن يكون يملك خبرة في القارة السمراء، وله إنجازات من قبل ومونديالي، كما أنه يتكلم اللغة الفرنسية لسهولة الإتصال مع زملاء محرز، وهي كلها مواصفات ومميزات تنطبق على التقني الفرنسي روهر الذي هو بصدد تقديم مونديال مثالي رفقة نيجيريا في إنتظار اللقاء المصيري ضد الأرجنتين في الجولة الثالثة.

ووفق ما ذكرناه فإن "الفاف" ستعمل على تفادي التسرع للإعلان عن المدرب الجديد للمنتخب وستأخذ كامل وقتها لتفادي تكرار تجربتي ألكاراز وماجر، في الوقت الذي يجمع العارفين بشؤون "الفاف" أن البوسني حاليلوزيتش هو الخيار الأول للإتحادية الجزائرية وفي حال فشل المفاوضات معه فسيتم ربط الإتصال بأطر فنية أخرى من بينها مهندس نجاحات نيجيريا روهر.