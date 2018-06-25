حاليلوزيتش الخيار الأول لزطشي ويملي شروطه على "الفاف"

تسارعت الأحداث في بيت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم بخصوص هوية الناخب الوطني الجديد الذي سيخلف رابح ماجر، وهذا بعدما أكد رئيس "الفاف" زطشي أن بعض الأسماء تتواجد في القائمة وباتت مرشحة بقوة لقيادة العارضة الفنية للأفناك.

ومن بين الأسماء الذي صرح بها زطشي أمس عقب إجتماع المكتب الفيدرالي نجد التقني البوسني ومحبوب الجزائريين وحيد حاليلوزيتش، الذي يعتبر الأقرب لقيادة العارضة الفنية خاصة أنه حر من أي إلتزام بعد فسخ عقده مع الإتحاد الياباني قبل شهرين عن المونديال، كما أنه صرح مرارا أنه لا يمانع في خوض تجربة جديدة مع "الأفناك" لكنه لم يتلقى إتصال رسمي من قبل القائمين على شؤون "الفاف"، لكن الـ24 ساعة الأخيرة عرفت بعض التطورات أكدت أن البوسني يعتبر المرشح الأبرز لتدريب الجزائر وخلافة ماجر.

وبحسب المعلومات التي بحوزت "البلاد" فإن الإتحادية ربطت الإتصال رسميا بحاليلوزيتش وعرضت عليه فكرة العودة لقيادة العارضة الفنية للخضر، الأمر الذي لم يمانعه التقني البوسني ولو أنه أملى بعض الشروط على "الفاف" من بينها إعادة المناجير السابق للمنتخب وليد صادي الذي عمل في حقبة رواروة.

وعلى ضوء هذه المعطيات فإن حاليلوزيتش يتجه لكي يكون المدرب الجديد للخضر خاصة أن الإتحاد المغربي يرفض التفريط في مدربه الفرنسي هيرفي رونار الذي يبقى مرتبط بعقد لغاية 2022 مع "أسود الأطلس" ما يبقى حاليلوزيتش وحيدا في سباق خلافة ماجر في إنتظار بقية المستجدات في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.