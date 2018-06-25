هذه المنطقة الساحلية بجيجل تحظر إرتداء "البرميدا"

قررت بلدية " العوانة " و هي إحدى البلديات الساحلية بولاية جيجل منع المواطنين من التجول بالسراويل القصيرة في شوارع المدينة تزامنا مع موسم الإصطياف الذي يستقطب الاف الزوار .

و بموجب قرار تم توقيعه يوم 24 جوان 2018 من قبل رئيس المجلس الشعبي لبلدية العوانة يُحظر الآن" التجوال بالتبان داخل المدينة و التجمعات السكانية الحضرية و كذا المؤسسات و الإدارات العمومية طيلة موسم الإصطياف 2018 "

و اشارت المادة الثانية من نص القرار الذي تحوز " البلاد.نت" على نسخة منه "ان كل مخالفة او عدم تطبيق لمحتوى القرار يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها طبقا للقوانين و التنظيمات السارية بهذا المجال "

و من ثم فإن رئيس البلدية المعروفة بسحر شواطئها و طبيعتها الخلابة على الكرونيش الجيجلي كلف " الأمين العام للبلدية و عميد الشرطة رئيس امن دائرة العوانة و قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعوانة كل فيما يخصه بتنفيذ محتوى هذا القرار "