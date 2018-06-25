راوية يتوعد مركبي السيارات بإجراءات جديدة

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الاثنين بالجزائر أن إجراءات جديدة ستفرض على مركبي السيارات في الجزائر، ملمحا إلى إمكانية مراجعة دفتر الشروط مستقبلا.

وفي رده على سؤال يتعلق بنشاط تركيب السيارات في الجزائر على هامش التصويت على قانون المالية التكميلي 2018، قال راوية "ستكون هناك تدابير وإجراءات مقيدة " لتنظيم هذا النشاط خصوصا بعد أن تم إسقاط المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.

وتتعلق المادة 6 التي تم التصويت على إسقاطها من مشروع قانون المالية التكميلي 2018 بـ "إلغاء الإعفاء من رسم القيمة المضافة المقدر بـ 19 بالمائة على المتعاملين في قطاع تركيب السيارات محليا".

وأضاف راوية عقب جلسة التصويت أنه " يمكن في هذا الإطار إعادة النظر في دفتر الشروط المنظم لنشاط تركيب السيارات (...) نترك الأمر لوزارة الصناعة للنظر في هذا الملف".

وفي رده على سؤال حول سياسية الدعم قال راوية أن دعم الدولة سيبقى "مستمرا" موضحا أن الدراسة المتعلقة بمراجعته وتوجيهه للفئات الاجتماعية التي تستحقه "ما زالت جارية" .

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا اليوم الاثنين بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.