أربع دول عربية تؤيد “صفقة القرن”

كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” الإسرائيلية، الاثنين، أن مسؤولين كباراً في مصر والأردن والسعودية والإمارات المتحدة أبلغوا الموفدين الأمريكيين جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، أن “الدول العربية المعتدلة لا تعارض طرح مبادرة السلام (الأمريكية الجديدة) سواء وافق عليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أم لم يوافق”.

ونقلت الصحيفة عن جهات وصفتها بأنها رفيعة المستوى في عمّان والقاهرة، أن المقابلة التي أجرتها صحيفة “القدس” مع كوشنر، وتم نشرها، أمس (الأحد)، وانتقد خلالها بشدة الرئيس الفلسطيني “تمت بموافقة زعماء الدول العربية الذين التقاهم كوشنر” خلال الجولة الأخيرة في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصري، أن كوشنر أكد على الاستجابة لمطالب هذه الدول، بأن “الحياة المعيشية للفلسطينيين لن تتأثر سلباً في حال عدم تعاون القيادة في رام الله مع خطة السلام المتبلورة”.

وقال المسؤول المصري، إن “هذا الموقف هو موقف مشترك لكل من الدول العربية المعتدلة، وهي تصر على إقامة الدولة الفلسطينية على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، الاثنين عن الصحيفة، أن “الأمريكيين عاقدو العزم حالياً على نشر خطة السلام على الملأ، وأن قادة الدول العربية يمارسون ضغوطاً على رئيس السلطة الفلسطينية ليعدل موقفه من الرئيس دونالد ترامب وموفديه. كما أنهم وعدوا عباس بمنحه ضمانات سياسية واقتصادية”.