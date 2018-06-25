سحنون يضيف ميداليته الثانية

افتك السباح الجزائري أسامة سحنون الميدالية الفضية لسباق 50 م سباحة حرة، اليوم الاثنين ضمن منافسات العاب البحر الأبيض المتوسط بتاراغونا (اسبانيا).

وقطع سحنون مسافة السباق في توقيت 21 ثا و 96 ج.م، محطما بذلك الرقم القياسي الوطني في الاختصاص ويضيف إلى رصيده الميدالية الثانية في الألعاب المتوسطية-2018، بعد الذهبية التي نالها أمس الأحد في اختصاص 100 م سباحة حرة.

وصرح سحنون قائلا : "أنا جد سعيد بهذه الميدالية بعد تلك التي توجت بها أمس في 100 م سباحة حرة. الآن سأبقى مركزا على هدفي الأساسي وهو الألعاب الاولمبية طوكيو-2020".

وبهذا الانجاز، يهدي سحنون الجزائر الميدالية الرابعة في الدورة بمجموع ذهبيتين، فضية وبرونزية.