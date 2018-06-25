سوداني على بعد خطوة من الإمضاء في هذا النادي الإنجليزي

كشف موقع “ساتا 24” الكرواتي أن المهاجم الدولي الجزائري، هلال العربي سوداني، أصبح قريبا جدا من الانضمام إلى نادي نتونغهام فورست الانجليزي، والناشط في الدرجة الأولى “التشامبيون شيب”.

ووفقا لذات المصدر، فإن إدارة نادي دينامو زغرب في طريقها للتوصل لاتفاق مع إدارة بطل أوروبا السابق على استلام مبلغ بين 2.5 إلى 3 مليون أورو من أجل إخلاء سبيل لاعب فيتوريا غيماريش السابق.

الموقع ذاته، أكد أن سوداني سيصل اليوم الإثنين إلى سلوفينيا أين ستنطلق تحضيرات دينامو للموسم الجديد، وهذا من أجل التأكيد على اللاعب الاستعداد للتوجه إلى ناديه الجديد.