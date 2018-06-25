ربيعة جلطي ضمن 10 نساء ستطبع صورهن على بطاقات بريدية

اختار موقع “ويكيميديا” والجهات المتعاونة معه من الحركات النسوية الشاعرة الروائية الجزائرية ربيعة جلطي من ضمن 10 نساء تمثلن مختلف دول العالم لطباعة صورهن على بطاقات بريدية.

وجاء اختيار موقع “ويكيميديا” والجهات المتعاونة ربيعة جلطي وأخريات بارزات في مجالاتهن سواء السياسية أم الفنية أم الأدبية أم في مجال المال والأعمال بهدف إبراز النساء التاريخيات أو المعاصرات 10 من الصور الملهمة لنساء استثنائيات لتصميم بطاقات بريدية يمكن طباعتها وتوزيعها خلال المؤتمرات واللقاءات بهدف مشاركتها خارج الإنترنت.

وبحسب ما نشرته الروائية ربيعة جلطي على صفحتها بـ”الفيسبوك”: اختيرت الـ10 من بين 400 امرأة ومشاركة 800 ملف مصور.

وقالت جلطي إنّ اختيار الصور لتصميم بطاقات بريدية ليس بالأمر السهل، نساء من مختلف الجنسيات، والمهن، والأعمار، والمجموعات العرقية، وقطاعات الأعمال، والعصور التاريخية.. وأضافت المتحدثة: “وجوه مختلفة: نساء مبدعات وموسيقيات، وكاتبات ونساء غاضبات ينددن بالظلم، ونساء منتصرات يحرزن أهدافًا لفريقهن”.

وعلقت في معرض حديثها بأنه يمكن لأي شخص تحميل، وطباعة، وتوزيع هذه البطاقات البريدية، التي توجد تحت رخصة نسب المُصنَّف- الترخيص بالمثل على ويكيميديا كومنز وفليكر.

ولفتت المتحدثة إلى أنّ الصورة التي اختيرت لها قام بالتقاطها مصور ألماني وشكرت في السياق من اقترح صورها وسيرتها ومن رشحها، ومن اختارها.

ووفق الموقع ضمت القائمة إلى جانب ربيعة جلطي سيدة الأعمال التونسية أسماء منصور والمناضلة الحقوقية بيرتا زونيغا كاسراس ولاعبة كرة الطائرة الصربية برانكيكا ميخالوفيتش، إلى جانب الناشطة الحقوقية أنجليا آتيم، والمكسيكية سيسيليا سانتياغو لاعبة كرة القدم، وكذا الهندية غراس بانو ناشطة حقوقية ومارغريت ماي مناضلة ومدافعة عن حقوق الإنسان من جامايكا، وماريال فرانكو سياسية وسوسيلوجية برازيلية، إضافة إلى الموسيقية المصرية نسمة عبد العزيز.

القراءة من الشروق