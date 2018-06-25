“الحضري” شيخ لاعبي كأس العالم!

أمسى حارس المرمى المصري عصام الحضري، الإثنين، أكبر لاعب سنّا يُشارك في مباراة تندرج ضمن إطار نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وزجّ الناخب الوطني هيكتور كوبر بِحارس المرمى عصام الحضري أساسيا، ومنحه أيضا شارة القائد، في مباراة الفريق المصري والمنافس السعودي، مساء الإثنين. بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِكأس العالم 2018 بِروسيا.

وسيخوض عصام الحضري – رسميا – مواجهة السعودية (تنطلق على الساعة الثالثة مساءً بِالتوقيت الجزائري)، وهو يبلغ من العمر 45 سنة و5 أشهر و10 أيّام، مُحطّما رقم حارس المرمى الكولومبي فريد موندراغون (من أصول لبنانية) الذي واجه اليابان في الـ 24 من جوان 2014 لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِمونديال البرازيل، وهو يبلغ من العمر 43 سنة و3 أيام.

وإذا كان عصام الحضري سيلعب مواجهة السعودية أساسيا، فإن الكولومبي فريد موندراغون دخل ضد اليابان بديلا في الدقيقة الـ 84.

وحضر عصام الحضري خلف الخشبات الثلاث لِمباراة شكلية، على اعتبار أن منتخبَي مصر والسعودية ودّعا المونديال قبل الآوان.

هذا وكانت تقارير صحفية محلية قد ذكرت في الأيّام القليلة الماضية، بأن عصام الحضري دخل في ملاسنات حادّة مع الناخب الوطني هيكتور كوبر، بِسبب عدم منحه فرصة المشاركة في مقابلتَي الأوروغواي وروسيا. حيث اعتمد التقني الأرجنتيني على حامي العرين محمد الشناوي.