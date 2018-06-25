غلام الله يشيد بفتوى خامنائي!

بارك المجلس الإسلامي الأعلى فتوى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية بخصوص تحريم التعرض للصحابة والإساءة إليهم.

رحب المجلس الإسلامي الأعلى بفتوى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله خامنائي، بخصوص تحريم التعرض للصحابة رضوان الله عليهم والإساءة إليهم بالسب والشتم ، والتأكيد على حرمة النيل من نسائه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.

وأعرب المجلس في بيان له عن تأييده لهذه الفتوى الصادرة عن المرجع الأسمى للشيعة، موضحا أن التعرض لصحابة رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وحرمة أمهات المؤمنين، يعد "اعتداء صارخا على حضرة النبي الكريم" و "مخالفا للإيمان".

جاء في نص البيان: في انتظار أن تكف ألسنة تسيء إلى الأمة جمعاء بهذا السلوك المشين من سباب وشتم، ولعن وطعن لسلفها الصالح، حملة الوحي ونصرة الحق، وأن تخرص أبواق وتوقف جهات ممولة بالمال وداعمة بالمواقف، كانت تنفخ في تنور الفتنة ولا تزال، " والفتنة أشدّ من القتل" ، "والفتنة أكبر من القتل".

وكان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية " آية الله خامنئي قد اصدر فتوى بتحريم التعرض للصحابة رضوان الله عليهم و الإساءة لهم بالسب و الشتم باعتبارهم حواري رسول الله صلى الله عليه و سلم و التأكيد على حرمة النيل من نسائه أمهات المؤمنين.