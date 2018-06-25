"رونار" يوافق مبدئيا على تدريب الخضر

يبدو أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم في طريقه للتعاقد مع الفرنسي هيرفي رونار، ليحل بديلا للمحلي رابح ماجر، على رأس المنتخب الأول.

وكان الاتحاد الجزائري أعلن مساء أمس الأحد، انفصاله عن الجهاز الفني الذي يقوده رابح ماجر، وبدء رحلة البحث عن مدير فني جديد.

وقال خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري، إن المدرب القادم لـ "الخضر" يجب أن يمتلك الخبرة، وأن يكون على دراية بكرة القدم الجزائرية والإفريقية على السواء، ويتقن اللغة الفرنسية جيدا، موضحا بأن الفرنسي هيرفي رونار المدير الفني للمنتخب المغربي، والبوسني وحيد خاليلوزيتش المدرب الأسبق لـ"محاربي الصحراء" ، ضمن قائمة المطلوبين لدى الاتحاد الجزائري.

وكشفت مصادر مقربة من الفاف لوكالة الأنباء الألمانية ،أن الاتحاد الجزائري تواصل بالفعل مع رونار، وتحصل منه على موافقة مبدئية لتولي تدريب المنتخب الأول.

وأوضحت ذات المصادر، أن رونار، وعد بتسريع إجراءات فسخ العقد الذي يربطه بالاتحاد المغربي، تمهيدا لتعاقده مع الاتحاد الجزائري، رغم حصوله على عرض من الاتحاد المصري.

وسبق لرونار البالغ من العمر 49 عاما، أن درب اتحاد الجزائر في موسم 2010/2011، ولا زال يحتفظ بعلاقات قوية مع رجل الأعمال علي حداد، مالك النادي. كما قاد منتخب زامبيا إلى التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2012، ومنتخب كوت ديفوار بذات اللقب عام 2015.