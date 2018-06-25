راوية يطمئن : أسعار السيارات لن تعرف ارتفاعا

طمأن وزير المالية عبد الرحمان رواية، أن أسعار السيارات لن ترتفع مستقبلا، وذلك من خلال اتخذا الحكومة جملة من التدابير من اجل التحكم الجيد في سوق السيارات .

شدّد الوزير المالية على أن سياسية الدعم التي تعتمدها الدولة الجزائرية باقية ولن يتم التراجع عنها نهائيا، مبرزا أن التغير الوحيد الذي يطرأ عليها هو طريقة تطبيقها.

وأشاد راوية في تصريحات صحفية على هامش التصويت على مشروع قانون المالية التكميلي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، بتصويت النواب على مشروع القانون .

هذا القانون يتيح حسبه للحكومة بعث المشاريع التنموية في الجزائر، بعد زيادة رخص البرامج بـ 500 مليار دينار مقارنة بقانون المالية لسنة 2018 .

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