"كمال البوشي" وثّق بالفيديو والصوت والصورة "الرشاوي" التي قدمها لمسؤولين وإطارات و قضاة

أثمرت التحقيقات الأولية في قضية " الكوكاين" التي يتابع فيها المتهم الرئيسي كمال شيخي المدعو "البوشي" كشف قضية ثانية منفصلة عن القضية الرئيسية يتابع من خلالها 12 مسؤول من بينهم أسماء بارزة في سلك القضاء و المحافظات العقارية بتهم تبييض الأموال و تلقي إمتيازات غير مستحقة من "البوشي" مقابل تسهيل حصوله على مشاريع عقارية حسب ما ذكره وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الإثنين .

و تفجرت القضية الثانية حينما أمرت النيابة العامة بتفتيش أجهزة إلكترونية و هواتف نقالة و تسجيلات فيديو تبين فيها أن "البوشي" قام فيها بتوثيق عمليات رشاوي قدمها لمسئولين بالصوت و الصورة حيث كانت تلك الأدلة كافية من أجل إصدار قرارات الحبس المؤقت في حقهم الأسبوع المنصرم.

وفيما لا يزال التحقيق مستمرا في القضية التي شغلت الرأي العام تم التحقيق مع 22 متورطا من بينهم نجل الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون و قاضيين بسبب علاقتهم المشبوهة مع “الجزار”، صاحب شحنة اللحوم المستوردة، المتهم الرئيسي في قضية استيراد 701 كلغ من الكوكايين.