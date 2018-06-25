السجن لباحثين عن كنوز دفنت خلال التسعينات

عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيارت، أمس، قضية متورط فيها 9 أشخاص، بينهم إرهابي تائب، كشفت التحقيقات أنهم كانوا ينقبون عن الكنوز والأموال المسلوبة من طرف الجماعات الإرهابية للمواطنين والمخبأة في عدد من الأماكن منها المقابر بولايتي تيارت وتيسمسيلت.

وأدانت المحكمة 5 متهمين بـ10 سنوات سجنا نافذا إضافة إلى 50 مليون غرامة لأحدهم، وبرأت ساحة 4 متهمين غير موقوفين من التهم المنسوبة إليهم بالمشاركة في إنشاء مجموعة إرهابية على علم بغرضها ونشاطها، وجنحة تخريب وتدنيس قبور وجناية حيازة ذخيرة أسلحة.

وجاءت عملية توقيف المتهمين بناء على معلومات أفادت بنشاط أفراد مجموعة من الأشخاص يحترفون البحث عن الكنوز، وفي مقدمتها أموال المواطنين العزل المسلوبة من طرف الإرهابيين والمخزنة في مخابئ خلال العشرية السوداء، باقتراح من الإرهابي التائب المستفيد من إجراءات المصالحة الوطنية سنة 1993، ليتم توقيف 9 أشخاص من بينهم إرهابي تائب يبلغ من العمر 40 سنة، وضبط بمسكن أحدهم ذخيرة حية، اعترف معظمهم عند الاستجواب الأول أمام الضبطية القضائية ثم أمام قاضي التحقيق بالبحث عن الأموال بنبش القبور بمواقع مختلفة، منها منطقة عين القطا ببلدية مغيلة، ومقبرة لقباب ببلدية سيدي الحسني والمنطقة المسماة "عشاي ضيافو" وبمستودع بقرية القصني ببلدية الناظورة، ليفيد أحدهم أن المتهم الرئيسي استحوذ على ما قيمته 11 مليار سنتيم من الأموال كانت داخل براميل بلاستكية التي عثروا عليها في عملية حفر بضواحي بلدية السبت، ليتم إيداع 5 من الموقوفين السجن واستفاد 4 من الإفراج المؤقت، وفيما أنكر الإرهابي التائب التهم المنسوبة إليه، مصرحا أنه نقل متهمين على متن سيارته ليلا إلى مكان دون علمه بما قاما به، غير أن أصغر المتهمين المقيم ببلدية السبت اعترف باقتراح الإرهابي التائب عليه فكرة البحث عما سماها "أمانة" بمنطقة عين القطا، دون أن يعثروا عليها ودون علمه أنها أموال مخبأة، وصرح أحد المتهمين غير الموقوفين أنه استقبل المتهم الرئيسي دون أن يعلم أنه إرهابي تائب بمسكنه، وعرض عليه فكرة الحفر على كنز موجود بمستودع سكنه بقرية القوصني ببلدية الناظورة المنجز في سنة 2007، لكنهما لم يعثرا على الأموال، وقد حاول مرة أخرى، لكن والده الشيخ حذر المتهم الرئيسي من العودة إلى بيته، كما ذكر أمام هيئة المحكمة في شهادته.

والتمس ممثل الحق العام عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق الموقوفين الخمسة و100 ألف دينار غرامة مالية وعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق باقي المتهمين المفرج عنهم.