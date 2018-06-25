ثلاث ميداليات للرياضة الجزائرية

حصدت الرياضة الجزائرية في ألعاب البحر المتوسط 2018، ميدالتَين ذهبيتَين وأخرى بروزية، وتموقعت في المركز التاسع ضمن جدول الترتيب، مُؤقّتا.

وتحتضن مدينة طراغونا الإسبانية ألعاب البحر المتوسط، منذ الجمعة الماضية وإلى غاية الفاتح من جويلية المقبل.

ومنح الرياضة الجزائرية المعدن النفيس كل من السباح أسامة سحنون، في تخصص 100 سباحة حرة، ومصارع الكاراتي حسين دايخي، لدى وزن 84 كلغ. بينما نال الميدالية البرونزية زميلهما في رياضة الكاراتي المصارع وليد بوعبعوب، عند صنف 75 كلغ.

وتتسيّد الرياضة الإيطالية جدول الترتيب بِرصيد 49 ميدالية: 20 ذهبية و13 فضية و16 برونزية. وتأتي إسبانيا ثانية بِمجموع 40 ميدالية: 11 ذهبية و16 فضية و13 برونزية. وتحتلّ تركيا الرتبة الثالثة بـ 25 ميدالية: 8 ذهبيات و6 فضيات و11 برونزية. عِلما أن جدول الترتيب المُؤقّت المُشار إليه ضُبط عند إسدال ستار المشهد الماضي مساء الأحد.